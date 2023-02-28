Litvanya: Ukrayna bu savaşı kazanmalı yoksa tüm bölgenin güvenliği tehlikeye girecek

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin Ukrayna'yı zafere ulaşması için güçlü şekilde desteklediğini belirterek, "Litvanya, Ukrayna'nın yanında duracak. Kiev bu savaşı kazanmalı yoksa tüm bölgenin güvenliği tehlikeye girecek." dedi.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, yaptığı açıklamada, son zamanlarda birçok müttefik ülkenin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmak için tarihi kararlar aldığını söyledi.

Litvanya hükümetinin savunma harcamaları konusunda sağlam adımlar attığını vurgulayan Anusauskas, savunma harcamalarını, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3'üne ulaştırma hedefleri olduğunu kaydetti.

Anusauskas, Rusya'nın doğrudan ve önemli bir uzun vadeli tehdit olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Litvanya, Kaliningrad ve Belarus ile sınır paylaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, askeri tehdidin gerçek olduğunu kanıtlıyor. Rusya'nın agresif askeri duruşu, Kaliningrad bölgesinin yoğun şekilde askerileştirilmesi, Rusya'nın askeri sistemine tamamen entegre olan Belarus, Litvanya ve bölge için gerçekten ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle NATO'nun caydırıcılığının ve özellikle Baltık ülkelerindeki savunma pozisyonunun güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. NATO, tehdit durumunda acilen tepki vermeye hazır olmalıdır."

Ülkesinin Ukrayna'yı zafere ulaşması için güçlü şekilde desteklediğini dile getiren Anusauskas, "Litvanya, Ukrayna'nın yanında duracak. Kiev bu savaşı kazanmalı yoksa tüm bölgenin güvenliği tehlikeye girecek." ifadelerini kullandı.

Baykar'la yapılan anlaşma

Anusauskas, Litvanya Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve kapasite artırımı için savunma tedariki alanında mümkün olan tüm seçenekleri değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Litvanya Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Baykar ile Bayraktar savaş uçağının satın alınması ve belirli miktarda mühimmatla birlikte Ukrayna ordusuna teslim edilmesi için ortaklık kurdu." diye konuştu.

Polonya, İngiltere ve ABD'nin tankların transferi konusundaki liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Anusauskas, "Almanya ve Leopard tanklarına sahip diğer ülkelerin bunları Ukrayna'ya devretme kararı alması son derece önemli. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'yı mağlup edebilmek için gereken tüm askeri desteği almalıdır." dedi.

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenlenmişti.

Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışlamıştı.

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.