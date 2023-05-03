"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Londra'da binlerce öğretmen sokağa indi

03 Mayıs 2023, Çarşamba 14:19
İngiltere ve Galler'de öğretmenler hükümetle süregelen maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle greve giderken, Londra'da binlerce öğretmen Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Londra'daki Thames Nehri kıyısında bir araya gelen öğretmenler, Ulusal Eğitim Sendikasının düzenlediği yürüyüşle önce Eğitim Bakanlığının önünde ardından da Downing Sokağı karşısında eylem yaptı.

"Maaşlar yüksek değil, (Başbakan) Rishi Sunak yalan söylüyor", "İstediği tek şey maaş artışı" sloganları atan binlerce öğretmen, "Yeni krala değil yeni maaş zammına ihtiyacımız var" ve "Hadi Gill (Eğitim Bakanı Gillian Keegan) faturayı öde" pankartları taşıdı.

Maaş zammı dışında öğretmen eksiği, okulların fonlanması ve eğitim şartlarının düzelmesi taleplerini de dile getiren öğretmenler, İngiltere Parlamentosu önünden geçerek Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Burada Eğitim Bakanı Keegan'a seslenen sendika temsilcileri, öğretmenleri sırtlarını bakanlığa dönerek 1 dakikalık sessiz protestoya davet etti.

Sessiz protestonun ardından binlerce öğretmen, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişindeki eylem alanına yürüdü.

"Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız"

Burada kurulan sahneden greve katılan öğretmenlere seslenen Ulusal Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Kevin Courtney, Fransa'da emeklilikle ilgili taleplerini dile getirmek için sokaklara çıkan öğretmenlerin İngiltere ve Galler'deki öğretmenlere destek için ülkedeki eğitim sendikası FSU'nun bayrağını yolladığını ifade etti.

Courtney, hükümetin greve giden memurlar için en düşük hizmet bedeli ödeme planı üzerinde çalıştığını belirterek, "Öğretmen eksiği yüzünden birçok okul, bilgisayar ve bilimsel eğitimle ilgili dersleri veremiyor. Fizik öğretmeni bir üyemizin okulunda öğrenciler fizik müfredatının yalnızca yarısını işleyebiliyor." dedi.

Grevin eğitimi kesintiye uğratmasına yönelik sorular aldığını dile getiren Courtney, "Derslerde kesinti her hafta oluyor ve tüm ülkede yaşanıyor. Fizik, matematik ve ilkokul eğitiminde Noel tatilinde görevden ayrılan öğretmenlerin yerine hala yeni öğretmenler gelmedi." diye konuştu.

Courney, okulların fonlanmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle öğrencilerin spor müsabakalarına katılamadığını aktararak, anaokullarında ekipman ve eğitim araçları eksiği bulunduğunu anlattı.

Hükümetin kendilerini dinlemediğini de belirten Courney, "Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız. Ne kadar sürer bilmiyorum ama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sendikalara getirilen her 6 ayda bir grev kararını yenileme mecburiyeti ile hükümetin sendikalara zorluk çıkardığını söyleyen Courtney, "Greve gitmek istemiyoruz ama hükümet greve gidebileceğimizi bilmeli. Bu yüzden 15 Mayıs'tan sonra önünüze gelecek grev sandığına daha yüksek sayılarla gidin. Eylülde tüm sendikalarla greve gidelim ve hükümet genel seçimlerde bu kampanyamızı sürdürebileceğimizi görsün." dedi.

Courtney, grevlerin durması için yapılması gereken tek şeyin öğrencilere ve öğretmenlere yatırım yapılması olduğunu da sözlerine ekledi.

Öğretmenler maaş artışı yanında eğitim için fon ve öğretmen sayısı artışı da istiyor

Greve katılan iki yıllık öğretmen Holly Phipps, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin fark  istediğini belirterek, "Bu işi seviyorum ama parasız yapamayız." diye konuştu.

Öğretmenlerin daha iyi şartlar için ülkeyi terk ettiğini kaydeden Phipps, "Ülkeyi terk etmek istemiyorum ama hükümet öğretmenlere ödeme yapma politikasını değiştirmezse terk etmeye zorlanacağım." dedi.

Karen Russell de 35 yıllık öğretmen olduğunu ifade ederek, okullardaki fonlama eksiği nedeniyle hükümete hesap sormak için eyleme katıldığını söyledi.

Fon yetersizliği nedeniyle ödemelerin okullar ve öğretmenler tarafından karşılanmak zorunda olduğunu ifade eden Russell, "Kaynaklar çok az, moral çok düşük. Özellikle Londra'da hayat pahalılığı nedeniyle bizim okulumuzdan 8 öğretmen ayrıldı." sözlerine yer verdi.

Ayrılan öğretmenlerin yerine yenisini bulmanın güçlüğünden de söz eden Russell, öğretmenlerin eğitim sistemini desteklediğini belirterek, "En azından sadece okulların tamamen fonlanmasını istiyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Kristy Simone da açıklamasında, gelecek nesilleri eğitecek öğretmenlerin sorunlarının sadece maaşlar ve kaynak eksikliği olmadığını ifade etti.

Öğretmenleri sistemde tutma ve öğretmen eğitimi oranlarının düştüğünü belirten Simone, öğretmenlerin son dönemde başka ülkelerde daha iyi şartlarda iş bularak okullardan ayrıldığını belirtti.

Simone, eğitimin fonlanmasından kesinti yapılıp öğretmenlere zam verilmesi teklifinin ise kabul edilmeyeceğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'daki menenjit salgını sürüyor: Ölü sayısı 124'e yükseldi

    BM: Darfur'daki "vahim'' insani durumdan endişe ediyoruz

    Londra'da binlerce öğretmen sokağa indi

    Sırbistan'da bir çocuk okulda silahlı saldırı düzenledi: 8'i çocuk 9 kişi öldü

    AB, İsrail'i bir kez daha uyardı

    Uzmanından yapay zekâ uyarısı var

    Kanseri daha iyi tespit eden yapay zeka aracı geliştirildi - Erken teşhisi kolaylaştıracak

    ‘Gizli oy, açık sayım’ ilk kez 1950’de uygulandı

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %43,68 - ENAG: %105.19

    Sudan'da 334 bin kişi yerinden edildi

    'Çin ile görüşmeye hazırız'

    AB'den Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesindeki ölümüyle ilgili soruşturma çağrısı

    Toplum değişim istiyor

    İlk turda bitirelim

    Beşiktaş, depremzedeler için dostluk maçına çıkacak

    Bu makasın altından kalkamayız

    Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı azalmadı

    Millet İttifakı’ndan seçim günü için tedbir

    Biden, Beyaz Saray'da Müslümanları ağırladı

    Çatışmaların gölgesindeki Sudan'da sağlık sisteminin durumu felaket!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Din adına siyaset zarar veriyor”
    Ahmet BATTAL

    Önce ışık bulalım sonra renk seçeriz
    İsmet Hasenekoğlu

    Zübeyir Gündüzalp’ten belgeli tarihî bir hatıra
    Cevher İLHAN

    Seçim “darbe” ise
    Osman ZENGİN

    Nur’un bayramı
    Faruk ÇAKIR

    Milleti yanıltmayın!
    Genel

    Toplum değişim istiyor
    Risale-i Nur'dan

    Demokratlar ile manen müttefikiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyetimiz yerlerde sürünüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.