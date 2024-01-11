Londra’da da “savaş suçu” soruşturması

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Londra polisinin İsrail’in “savaş suçları” işlediği yönündeki “iddialara” ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, bu konunun İsrail ile İngiltere arasında diplomatik gerginliğe neden olduğu ve İsrail’i olayı protesto etmeye ve bu konulardaki memnuniyetsizliğini dile getirmeye sevk ettiği aktarıldı.

Londra polisinin, İngiltere’deki havalimanlarından geçen tanıklara Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları bildirmeleri çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, İngiltere’deki havalimanlarında yolcular için İngilizce, İbranice ve Arapça “İsrail’de veya Filistin Topraklarında bulunduysanız ve terörizm, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlara tanık olduysanız veya mağdursanız, durumu Birleşik Krallık polisine bildirebilirsiniz” ifadelerinin yazılı olduğu tabelaların asıldığına dikkati çekildi.