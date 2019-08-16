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Londra’da Keşmir protestosu

16 Ağustos 2019, Cuma 18:00
Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırması Londra’da binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.

Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

İmran Han: Hindistan'ın faşist taktikleri, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramaz

Keşmir, ikinci Srebrenitsa olmasın

Keşmir sorunu nedir?

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırması İngiltere’nin başşehri Londra’da binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi. Hindistan Yüksek Komisyonu önünde toplanan binlerce gösterici ellerinde “Özgür Keşmir, Keşmir yanıyor, Hindistan ordusu Keşmir’den çık, Modi, savaş değil, çay yap” yazılı dövizler ile Pakistan ve Keşmir bayrakları taşıdı. Ana protesto alanına yakın bir noktada Hindistan yanlısı bir grup da toplanırken, polis grupların karşı karşıya gelmemesi için tedbir aldı. Londra - aa

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Bu girişimler başarısızlığa uğrayacak 

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükümetinin “faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını” belirtti. Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter’da, “Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun hürriyet mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez.” paylaşımında bulundu. İmran Han, Modi liderliğindeki Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir’de “faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını” ifade etti. İslamabad - aa

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