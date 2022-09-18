Louvre Müzesi piramidi de karartıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

'Fransızların yüzde 11'i tasarrufun ne olduğunu dahi henüz bilmiyor' Ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı. Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor. Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak. Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak. France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.​​​​​​​ AA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.