Türkiye’den ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Lübnan’a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, mersin’den uğurlandı. “İyilik Gemisi”, 511,7 tonluk gıda ürünleri taşıyor.

Türkiye’den Lübnan’a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, ersin’den törenle uğurlandı. AFAD koordinasyonunda hazırlanan 511,7 tonluk gıda ürünlerini taşıyan 23 tırlık filo, “İyilik Gemisi”ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı’na geldi. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, uğurlama törenindeki konuşmasında, Lübnan’a yönelik yardım kampanyası kapsamında 4. geminin yolcu edildiğini söyledi. Lübnan’da insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydeden Küçük, “Merhamet duyguları yüksek Türk milletinin hoşgörüsü ve yardımseverliğiyle buradan göndereceğimiz yardımların Lübnan’daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çare olmasını ümit ediyoruz” dedi. Dua okunmasının ardından yardımları taşıyan filonun yüklendiği gemi, uğurlandı. Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız da katıldı. DUALARLA UĞURLANDI Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, dua okunmasının ardından Mersin'den törenle Beyrut’a uğurlandı. AA

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