"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2026 CUMA

Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı

10 Nisan 2026, Cuma 10:37
Ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bir günde 254 kişinin can vermesi, ateşkesin kapsamına yönelik tartışmaları derinleştirirken Lübnan’ın da sürece dahil edilmesi çağrılarını arttırdı.

ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Beyrut’ta düzenlenen son hava saldırılarında 254 kişi can verirken, ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması uluslararası gündemin merkezine oturdu.

Bir günde 254 kişi öldürüldü

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Lübnan’ın, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail’in en büyük hava saldırısı dalgalarından birine maruz kaldığı ifade edildi. İsrail’in bir günde yaptığı saldırılarında can verenlerin sayısı 254’e çıktı. Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenler için 1 günlük ulusal yas ilan etti.

İsrail-ABD: Lübnan ateşkese dahil değil

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese Lübnan konusunun dahil olmadığını öne sürerek saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Bakan Saar,  sosyal medya hesabından, ABD-İran arasında geçici ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Saar, Alman mevkidaşı Wadephul’a “Lübnan’ın İran toprağı ve ateşkesin bir parçası olmadığını” söylediğini kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının İran’la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını belirterek, “Asla böyle bir söz vermedik” dedi.

Sanchez: Tahammül edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a karşı en sert saldırıyı başlattığını söyleyerek, “Hayat ve uluslararası hukuka karşı küçümsemesi tahammül edilemez” dedi.  “Net konuşmanın zamanı” diyen Sanchez, paylaşımında şu dört maddeyi sıraladı: “Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı. Ve bu suç eylemleri karşısında cezasızlık olmamalı.” 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine faiz lobisi kazandı
    Genel

    Trabzon panele hazır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Haber alma hakkı engelleniyor
    Genel

    Meslek ve meşrebe sadakati ile örnek oldu
    Genel

    Savaşın bedelini fakirler ödüyor
    Genel

    Karaman'da işçi servisi ile tır kazası: 12 kişi yaralandı
    Genel

    Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı
    Genel

    Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) yürürlüğe girdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.