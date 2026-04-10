ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Beyrut’ta düzenlenen son hava saldırılarında 254 kişi can verirken, ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı tartışması uluslararası gündemin merkezine oturdu.

Bir günde 254 kişi öldürüldü

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Lübnan’ın, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail’in en büyük hava saldırısı dalgalarından birine maruz kaldığı ifade edildi. İsrail’in bir günde yaptığı saldırılarında can verenlerin sayısı 254’e çıktı. Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenler için 1 günlük ulusal yas ilan etti.

İsrail-ABD: Lübnan ateşkese dahil değil

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese Lübnan konusunun dahil olmadığını öne sürerek saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Bakan Saar, sosyal medya hesabından, ABD-İran arasında geçici ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Saar, Alman mevkidaşı Wadephul’a “Lübnan’ın İran toprağı ve ateşkesin bir parçası olmadığını” söylediğini kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının İran’la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını belirterek, “Asla böyle bir söz vermedik” dedi.

Sanchez: Tahammül edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a karşı en sert saldırıyı başlattığını söyleyerek, “Hayat ve uluslararası hukuka karşı küçümsemesi tahammül edilemez” dedi. “Net konuşmanın zamanı” diyen Sanchez, paylaşımında şu dört maddeyi sıraladı: “Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı. Ve bu suç eylemleri karşısında cezasızlık olmamalı.”