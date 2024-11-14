"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

14 Kasım 2024, Perşembe 12:32
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da 1,4 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.

BM Cenevre Ofisi'nin X hesabından Lübnan'a ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lübnan'da gıda güvensizliği ölümcül saldırılar nedeniyle kötüye gidiyor. Burada 3 bin 100 fazla ölüm ve 1,4 milyon yerinden edilmiş insan var." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da yardım kaynaklarının yetersiz kaldığı vurgulanan paylaşımda, birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu da kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

    ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

    Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli holiganlar yargılansın

    İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

    Amerika-İslam İlişkileri Konseyi: Biden bir "savaş suçlusu"dur

    BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

    Siviller kasten hedef alındı

    Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

    10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

    'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha

    Dünya izlemeye devam ediyor - Gazze, 404 gündür İsrail saldırıları altında!

    11 Aralık'ta güvenoyu isteyecek

    Rusya: Yıkıcı bir cevap veririz

    İsrailli esir: Netanyahu'yu durdurun

    Tesla, 2431 aracını geri çağırdı

    DP’li Altıntaş, yargıya yönelik düzenlemeleri değerlendirdi

    İsrail, Filistin halkını ve tarihini silmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali Rıza AYDIN

    Sarkaç
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha
    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-2
    Ahmet BATTAL

    Bu yaka temiz, karşı yaka kirli
    Sueda Uçar

    Asrın fobisi: ŞERİAT-2
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa “yanlış” de!
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî hayatı ifsad eden şeytanî bir desise
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsizlikler her zaman travma yaşatır
    Ali FERŞADOĞLU

    Kâfi ve vâfi değil mi, daha neyi bekliyoruz?
    Cevher İLHAN

    “Etki ajanlığı” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.