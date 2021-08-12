Lübnan'da akaryakıt sıkıntısı

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, Merkez Bankası’nın artık akaryakıtı sübvanse edemeyeceğini yetkili makamlara ilettiğini söyledi.

Başkent Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplanan Yüksek Savunma Konseyi, ülkedeki güvenlik ve yaşamsal meselelerin yanı sıra ilaç ve akaryakıt sıkıntısı gibi birçok konuyu ele aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyi ve kuzeyinde yer alan petrol tesislerindeki kimyasal maddeler ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na yakıt ikmal konularının da görüşüldüğü toplantıda, sorunların çözümü için kamuoyuyla paylaşılamayan bir dizi karar alındığı ifade edildi. Toplantıya katılanlardan Enerji Bakanı Gacar, yaptığı açıklamada, “Bugünlerde elektriğe en muhtaç olduğumuz dönemi yaşıyoruz. Elektrik ihtiyacımız 3 bin megavata ulaşırken, temin edilen yakıta göre üretimimiz 750 megavatı geçmiyor.” dedi. AA

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