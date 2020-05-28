Lübnan’da camiler yarın açılıyor

Lübnan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Mart ayından beri kapalı tutulan camilerin yarından itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

Lübnan’daki Sünnilerin dinî merci olarak bilinen Fetva Kuruluna bağlı İslâm Vakıfları Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan’ın talimatı doğrultusunda Cuma gününden itibaren camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı belirildi. Cuma ve vakit namazlarının cemaatle eda edileceğine dikkati çekilen açıklamada, camilerde Kovid-19 salgınına karşı yetkili makamlarca duyurulan kurallara uyulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca koruyucu tedbirler kapsamında camide abdest alınmasına izin verilmeyeceği, girişte ateş ölçümü yapılacağı ve saflar arasında sosyal mesafe uygulanacağı ifade edildi. AA

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