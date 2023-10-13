Lübnan’da da cami vurdu

İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Dahayra beldesindeki bir cami ve bazı evleri hedef aldı.

İsrail sınırına birkaç yüz metre mesafedeki beldede vurulan “Ehl Kur’an Camisi” ve en az 5 evin hasar aldığı gözlemlendi. Saldırı nedeniyle belde sakinlerinin çoğunun evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. İsrail saldırısında evi isabet alan Ali Suveyd, “Evde kahvaltı yapıyorduk. Bahçedeydik. Top sesleri gelince içeriye geldik ve ardından evimiz hedef alındı” dedi. Suveyd, topçu atışlarının yanı sıra İsrail askerlerinin eş zamanlı olarak sürekli makineli silahlarla ateş açtığını belirtti. Aile bireylerinden birinin yaralandığını belirten Suveyda, yaralı ile ambulansa binerek evinden uzaklaşabildiğini söyledi. Saldırının meydana geldiği belde ve çevresinde kesintisiz İsrail’e ait İHA sesleri gelmesi dikkatlerden kaçmadı. AA

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