Lübnan’da elektrik santrallerinin üretimi durdu

Lübnan’da elektrik üreten enerji santralleri, Lübnan Merkez Bankası’nın yakıt alımı için bütçe vermemesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkedeki “Deyr Ammar ve Ez-Zahrani” elektrik santrallerinin durumu hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, günlük 550 megavat elektrik üreten Deyr Ammar ve Zahrani’nin çalışmaya devam etmesi için Lübnan Merkez Bankası’nın şirketlerin hesaplarına gerekli olan 10 milyon doları transfer etmediği kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle her iki santralde de üretimin durduğu ve vatandaşlara elektrik hizmeti verilemeyeceği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.