Lübnan’da okulların açılması ertelendi

Lübnan, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin artması nedeniyle devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlaması 14 Ekim’e ertelendi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkedeki eğitim sektöründen yetkililerle katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Halebi, Lübnan’daki devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlamasının 14 Ekim’e ertelenmesine ve idari işlerin bu tarihe kadar durdurulmasına karar verdiklerini belirtti. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine 8 Ekim 2023’ten bu yana “en şiddetli saldırılarını” düzenlemesinin ardından Lübnan makamları 23 Eylül’de ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı almıştı. AA

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