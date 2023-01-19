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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor

19 Ocak 2023, Perşembe 16:52
Lübnan Meclisinde, ülkenin 14. cumhurbaşkanını seçmek için gerçekleştirilen 11. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Mecliste, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya, 128 milletvekilinden 111'i katıldı.

Adaylardan Mişel Muavvad 34, İsam Halife 7, Ziyad Barud 2, Salah Hanin 1 oy alırken 67 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, 12. oturumun ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül 2022'de yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

2 milletvekili mecliste oturma eylemi yapacak

Bu arada siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanmaması ve 11 kez toplanılmasına rağmen yeni cumhurbaşkanının seçilememesine tepki gösteren bağımsız milletvekilleri Nejat Saliba ile Melhem Halef, 12. oturuma kadar, parlamentoda oturma eylemi yapacağını duyurdu.

Meclis önünde protesto

Öte yandan Meclis toplantısı esnasında, Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de yaşanan Beyrut Limanı patlamasında, hayatını kaybedenlerin yakınları, "patlamanın arkasındaki faillerin hesap vermesi" ve "adaletin yerine getirilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Meclis binasına yaklaştırılmayan protestocular, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatın arkasında eylemlerini gerçekleştirdi.

AA

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