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9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi

09 Aralık 2022, Cuma 10:20
Lübnan Meclisinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün düzenlenen 9. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Mecliste, 31 Ekim'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 105'i katıldı.

Adaylardan Mişel Muavvad 39 oy alırken, 39 oy geçersiz sayıldı, kalan 27 oy ise diğer adaylara verildi. Buna göre hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Nabih Berri, yeni cumhurbaşkanı seçimi için bir sonraki oturumun 15 Aralık'ta düzenleneceğini açıkladı.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

AA

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