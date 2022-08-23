Lübnan'daki patlamanın sembolü olan silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Beyrut Limanı patlamasında ağır hasar gören ancak adli soruşturma nedeniyle yıkılamayan tahıl silosunda hazirandan bu yana yangınlar çıkıyordu. İki aydır devam eden yangınlar nedeniyle silonun kuzey kısmındaki 8 blok sabah saatlerinde yerle bir oldu. Silodan geriye sadece güney kısmındaki bloklar kaldı. Tahıl silosunun ilk 2 bloğu 31 Temmuz, diğer 4 bloğu da liman patlamasının 2. yıl dönümü olan 4 Ağustos'ta devrilmişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 50 yıllık silonun kuzey kısmında geriye kalan blokların düşeceği uyarısında bulunmuştu. Beyrut Limanı patlaması Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin olay nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı. Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı. AA

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