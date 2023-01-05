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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler çalı, çırpı ve naylon parçalarıyla ısınmaya çalışıyor

05 Ocak 2023, Perşembe 09:00
Lübnan'da soğuk kış günlerinde kaldıkları derme çatma çadırlarda yakacak bulamayan Suriyeliler, çöplerden topladıkları çalı, çırpı, naylon parçaları ve tezeklerle ısınmaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan yaklaşık bir buçuk milyona yakın Suriyeli, Lübnan'da ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluğun gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, ülkedeki her 10 Suriyeli aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Beka Vadisi civarındaki kamplarda yaşayan Suriyeliler, soğuk kış günleri yaklaşırken harabe haldeki çadırlarda yağmurdan ve soğuktan korunmanın yollarını arıyor.

Kamp sakinlerinin umudu, "insani yardımlar"

Baalbek bölgesindeki Havş Tel Safiye Kampı sakinleri, artan mazot fiyatları ve buna karşılık azalan uluslararası insani yardımlar nedeniyle kaldıkları derme çatma çadırlarda ısınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Başkent Beyrut'a 90 kilometre uzaklıktaki Baalbek'in bir köyünde kurulan çadır kampta, 2012 yılında Halep'in kuzeyi başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç edenler barınıyor.

Kamplarda zorlu bir hayat mücadelesi veren mülteciler, kış çilesine karşı umutlarını gelecek insani yardımlara bağlıyor.

Fahiş fiyatlar nedeniyle yakıt alamayan Suriyeliler, çadır kamp çevresinde topladıkları çalı çırpının yanı sıra kağıt, plastik ve tezek gibi maddelerle ısınmaya çalışıyor.

Lübnan'daki son verilere göre, 20 litrelik dizel yakıt 852 bin lira civarında seyrediyor. Bu rakam, karaborsadaki dolar kuru üzerinden 22 ABD dolarına tekabül ediyor.

Çalı, çırpı ve naylon parçalarıyla ısınıyoruz

İç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli Meryem el-Melik (45), kış aylarının gelmesiyle çilelerinin başladığını ve yükselen mazot fiyatları nedeniyle ısınma ihtiyaçlarını ısıtıcılarla karşılayamadıklarını söyledi. Melik, "Elektrik yok, yakacak yok. Bu yıl insani yardımlar azaldı. Toplayabildiğimiz çalı, çırpı ve naylon parçalarıyla çadırlarda ısınmaya çalışıyoruz." dedi.

Isınma ihtiyaçlarını karşılamak için çöplerde yakacak madde aradıklarını ifade eden Melik, yemeklerini de zar zor yaktıkları sobanın üzerinde pişirdiklerini dile getirdi.

Yıllardır kaldıkları çadırların artık çok eskidiğini ve yaşanmaz hale geldiğini ifade eden Melik, bu eski çadırlarda kışın yağmur, kar ve rüzgardan korunamadıklarını anlattı.

"Soğuktan öleceğiz, insani yardım beliyoruz"

Kamp sakinlerinden 12 yaşındaki Muhammed el-Casim de bölgedeki konteynırları karıştırarak çöp yığınları arasında yakacak bir şeyler aradığını söyledi.

Muhammed, "Yakıt alamıyoruz. Odun alamıyoruz. Bu soğukta yakacak bir şey bulamıyoruz. Çöpten eski kıyafet, ayakkabı ve plastikleri topluyorum. Küçük kardeşlerim bu şekilde ısınıyor." diye konuştu.

Kamp sakinlerinden 60 yaşlarındaki Muhammed el-Musa da yıllardır eskiyen çadırlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve yeni bir çadır almaya imkanlarının olmadığını anlattı.

Uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteğinin azaldığına dikkati çeken Musa, "Çadırlar çok eskidi, yenilenmesi gerekiyor. Artan fiyatlar nedeniyle yakıt alamıyoruz. Soğuktan öleceğiz. İnsani yardım bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Tezeklerle ısınıyoruz"

Suriyeli Ömer el-Muhammed de kendileri için zorlu geçen şiddetli soğukların yeniden kapıya dayandığını ve çöp konteynırlarında yakacak aradıklarını dile getirdi.

Muhammed, "Bu kış mültecilerle kimse ilgilenmedi. Çalışıyoruz ancak ekonomik kriz nedeniyle kazandığımız paradan elimizde bir şey kalmıyor. Yakacak alamadığımız için eski ayakkabı, naylon, plastik topluyoruz. Ayrıca hayvan gübresinden hazırlanan tezekleri yakarak ısınmaya çalışıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Olga Sarrado geçen ay yayımladığı açıklamada, Ukrayna, Afganistan ve Orta Doğu genelindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş milyonlarca insanı zor bir kış beklediğini, sığınmacı ailelerin beslenme ve ısınma arasında seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetmişti.

AA

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