Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes sabah yürürlüğe girecek

İsrail kabinesinin Lübnan'da ateşkese onay verdiği ve yarın sabah yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edildi.



İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önce hava saldırıları tehdidi nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk yollara düştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı.

Ateşkes oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtildi.

Biden'den açıklama

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkesi ilan etmek üzere Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Biden, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Başkanı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin önümüzdeki 60 gün boyunca Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını, bölgede Hizbullah unsurlarının bulunmayacağını ve bu süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini belirtti.

Biden, ABD'nin Fransa ve diğer müttefikleriyle birlikte "bu ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak için İsrail ve Lübnan ile çalışma sözü verdiklerini" ifade etti.

Bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydeden Biden, İsrail'e ise her anlamda destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki "yıkıcı çatışmalara" bir son verilmesinin bölge açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, Gazze konusunda da somut gelişmeler beklediklerini kaydetti.

Gazze konusunda yeni bir hamle

Öte yandan Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suudi Arabistan'la bir dizi güvenlik ve ekonomi anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini de belirten Biden, "Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini" içeren süreç için çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Netanyahu, ateşkes için ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın ateşkes anlaşması üzerine görüştüğü duyuruldu.

Paylaşımda, Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkes anlaşmasının sağlanmasında ABD'nin katkısı" ve "İsrail'in anlaşmanın uygulanmasında hareket serbestisini koruması yönündeki anlayışı için" Biden'a teşekkür ettiği belirtildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail-Lübnan arasında varılan ateşkese uyulması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lübnan'da ateşkes anlaşması, Orta Doğu'daki yıkıcı durumda bir rahatlama teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve ABD'yi arabuluculukları için tebrik eden Borrell, "Hem Lübnan hem de İsrail vatandaşlarının güvenliğini ve yerinden edilenlerin dönüşünü garanti altına almak için ateşkesin sürmesi artık hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Borrell ayrıca Lübnanlı liderlere, bir başkan seçerek siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunarak, "Lübnanlılar, dış müdahale olmaksızın ülkenin işleri üzerinde tam egemenliğe kavuşma hakkına sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Josep Borell, dün yaptığı açıklamada İsrail'e hitap ederek, Lübnan'da halihazırda yaklaşık 4 bin sivil mağdurun bulunduğunu, 100 bin evin yıkıldığını, Lübnan'ın güneyinin tümüyle yok edildiğini dile getirmiş, ateşkesi uygulamamak için hiçbir geçerli neden olmadığını belirtmişti.

Borrell, İsrail'e yönelik çağrısında "Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın." ifadelerine yer vermişti.

Von der Leyen'den "çok cesaret verici bir haber" nitelemesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "İsrail ile Hizbullah arasında ilan edilen ateşkes, öncelikle çatışmalardan etkilenen Lübnan ve İsrail halkı için çok cesaret verici bir haber. Lübnan, Hizbullah'ın azalan etkisi sayesinde iç güvenliği ve istikrarı artırma fırsatına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa ve ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin tamamen uygulanması için çalışacak

Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, haftalardır süren yoğun diplomatik çabaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail ile Lübnan'ın bir ateşkesi kabul ettiğini duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan (ateşkes) açıklaması, Lübnan'daki çatışmaların son bulmasını ve İsrail'i, Hizbullah ve Lübnan'da faaliyet gösteren diğer terör örgütlerinin oluşturduğu tehditten korumayı sağlayacak." değerlendirmesi yer aldı.

Bu ateşkesin, bölgede kalıcı sükunetin yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları oluşturacağı ve İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'tın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmesine olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Fransa, bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve hayata geçirilmesini sağlamak için İsrail ve Lübnan'la birlikte çalışacak. ABD ve Fransa, bu savaşın yeni bir şiddet döngüsüne neden olmaması için kararlılıklarını sürdürüyor."

Açıklamada, ABD ve Fransa'nın, Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirmek ve Lübnan genelinde ekonomik kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uluslararası çabalara öncülük etmeye kararlı olduğu belirtilerek, iki ülkenin, bu adımlarla bölgedeki istikrarı ve refahı teşvik etmeyi hedeflediği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnan'daki ateşkesin siviller için rahatlama olacağını belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'da ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bu anlaşmanın uzun süredir beklendiğini ifade etti.

Ateşkesin, çatışmaların bedelini aylardır ödeyen bölgedeki sivil halka önemli bir rahatlama getireceğini vurgulayan Starmer, "Bu anlaşma şimdi, iki taraftaki sivillerin evlerine dönmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ülkesi ve müttefiklerinin Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına, esirlerin salıverilmesine ve ihtiyaç duyulan insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik acil bir ilerleme görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İrlanda, Lübnan'daki ateşkesten memnuniyet duyduğunu belirtti

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesi kalıcı barış için kullanması gerektiğini kaydeden Martin, Lübnan'da siyasi çözüm ve iyileşme ile büyük bir insani yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Mavi Hat'ın iki tarafında da halkın evlerine dönmesinin önemine vurgu yapan Martin, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin güvenliğine saygı gösterildiğini görmemiz gerekiyor. İran da dahil, bölgede etkisi olanlar, bu etkilerini anlaşmayı olumlu şekilde desteklemek için kullanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Martin, "Lübnan'da ateşkes, Gazze'de şiddetin acilen durması gerektiğinin altını çiziyor. Derhal ateşkes olmalı, esirler salıverilmeli ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardım gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 768 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.