Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail sınırı üzerinde son aylarda meydana gelen gerginliklerin endişe verici olduğunu belirtti.

UNIFIL’den yapılan açıklamaya göre, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail ve Lübnan ordusu yetkilileriyle Lübnan’ın güneyindeki UNIFIL Karargahı’nda “3’lü” bir askeri toplantı yaptı. Açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yer alıp UNIFIL tarafından denetlenen “Mavi Hat” sınırı üzerinde havadan ve karadan meydana gelen ihlallerin görüşüldüğü kaydedildi. İsrail ve Lübnan arasında gerginliğe yol açan sınır üzerindeki ihlallerden dolayı General Lazaro’nun derin endişe duyduğuna yer verilen açıklamada, Lazaro’un, taraflara koordinasyon mekanizmasına uymaları, tek taraflı eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı. AA

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