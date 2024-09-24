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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Lübnan ve Gazze yalnız bırakılmasın

24 Eylül 2024, Salı 21:33
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Lübnan ve Gazze Şeridi’nin yalnız bırakılmaması ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı İsrail hükümetine karşı birlik olunması çağrısı yaptı.

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Karadaği, “Bugün Lübnan’da yaşananlar, toprağa ve insana yönelik bariz bir saldırıdır. İnsanların evlerinin yıkılması ve aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürülmesidir. Bu, Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin Kudüs, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan ile Ürdün’ün bir bölümünü kapsayacak şekilde İsrail’i genişletme politikasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Karadaği, İsrail’in tüm anlaşmaları çiğneyerek Lübnan ve Gazze Şeridi’ne saldırı düzenlediğine vurgu yaparak, “Tüm Müslümanlar ve hükümetleri bunu önlemek için çalışmalıdır. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı olarak İslam ve Arap dünyasını, siyonist saldırı ve soykırıma karşı görevlerini yapmaya çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

 

AA

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