Lübnan yardım arıyor

Lübnan'da protesto gösterilerinin durulmaması karşısında istifa eden ve vekaleten göreve devam eden Başbakan Saad Hariri, temel ihtiyaç maddeleri ithalatını finanse etmelerine dost ülkelerden yardım talep etti.

Geçici Başbakan Saad Hariri, halkın gıda ve imalat sanayinin hammadde ihtiyacının karşılanması için ithalatın finanse edilmesi talebini bir dizi ülkeye ilettiğini belirtti. Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, yardım başvurusunda bulunduğu ülkeleri Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, Türkiye, ABD, Çin ve Mısır olarak sıraladı. Hariri, dost ülkelerden yardım talebinin, likidite sıkıntısını aşma ve gıda güvenliği ile üretime hammadde sağlanmasının devamını garantiye alma çabalarının parçası olduğunu dile getirdi. Fransa da eski sömürgesine yardım toplamaya yönelik uluslararası toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

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