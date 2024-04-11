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11 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurdu

11 Nisan 2024, Perşembe 13:50
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını bildirdi.

Alman basınının Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da mevcut durum nedeniyle şirket, titiz bir değerlendirmenin ardından Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları askıya alma kararı verdi.

Şirketin sözcüsü, Orta Doğu'daki durumu sürekli izlediklerini ve resmi makamlarla temas halinde olduklarını aktararak, "Lufthansa için misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliktir." ifadesini kullandı.

Haberlerde, İran ve İsrail'in, daha önce birbirlerini saldırmakla tehdit ettiği kaydedildi.

Karar 13 Nisan'a kadar uzatıldı

Lufthansa basın ofisinden yapılan açıklamada ise bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran’a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki mevcut durum nedeniyle verildiği belirtildi.

AA

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