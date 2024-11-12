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12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 31 Aralık'a kadar uzattı

12 Kasım 2024, Salı 03:57
Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Aralık'a kadar askıya alındığı ifade edildi.

Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

AA

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