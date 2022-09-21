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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

21 Eylül 2022, Çarşamba 01:16
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ordusundaki bazı askeri birimlere savaş zamanı standartlarına göre alarma geçilmesi talimatı verdi.

Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etti.

Belarus toplumunun kendini nasıl savunması, eylemlerinin ne olacağını bilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, “Ukrayna'da savaşacağımızı ima edip bizi suçlamaya gerek yok. Bizim anavatanımızı korumamız gerekiyor. Ve Rusya'ya desteğe gelince, bir kez daha teyit ediyorum. Belarus üzerinden Rus birliklerine karşı arkadan, yandan, kanatlardan herhangi bir darbe olmamalıdır ve olmayacak. Bu bizim müttefikimize karşı yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Güvenlik ve askeri eğitim konularında basitleştirmeye gidilmemesini isteyen Lukaşenko, "Durum çok ciddi. Tehlikeli bile diyebilirim ve hiçbir durumda işleri gevşetmemeliyiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bazı askeri birimleri savaş zamanı standartlarına göre alarma geçirmemiz gerekiyor. Bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Vatan savunmasının güçlendirilmesi ve gönüllü halk milisleri hazırlamaya ihtiyaç olduğunu, bu milislerin oluşum aşamasında olduğunu dile getiren Lukaşenko, bu güçlerin nasıl savaşçı ve ne tür silahlara sahip olduğunu kontrol etmek için harekete geçilmesini istedi.

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Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini söyledi

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) açıklamada bulundu.

Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra, belki de bir veya iki ay içinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim elimizde. Rusya ve Çin'in Batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

​​Bir ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını​​​​​​​ geri çekecek iddiası

Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.

New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.

Vucic, geçtiğimiz aylarda da 7 ülkenin Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını iptal ettiğini iddia etmişti.

​​​​​​​Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.​​​​

AA

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