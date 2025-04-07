“Lüks tatil” koltuğundan etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz sırasında eşiyle birlikte Antarktika’ya yaptığı “lüks” seyahat nedeniyle yardımcılarından birini görevden aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Şahram Dabiri’nin seyahatinin “İran’daki devam eden ekonomik zorluklar göz önüne alındığında haklı gösterilemez ve kabul edilemez” olduğunu ifade etti. T24’ün haberine göre, Dabiri ve eşinin, Antarktika’ya gitmek üzere yola çıkan Plancius gemisinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada geniş yer bulmuş ve İran’da infiale neden olmuştu.

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