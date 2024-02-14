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14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın

14 Şubat 2024, Çarşamba 00:35
AB DIŞ İLİŞKİLER TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL, “ÇOK FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR, LÜTFEN İNSANLARLA İLGİLENİN, LÜTFEN BU KADAR ÇOK İNSAN ÖLDÜRMEYİN’ DEMEYE DEVAM EDİYOR. ‘LÜTFEN’ DEMEYİ BIRAKIN VE BİR ŞEYLER YAPIN” DEDİ.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşanan sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere, İsrail’e silah ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

UNRWA’ya desteğin sürmesine ilişkin AB üye ülkeleri arasında fikir ayrılıkları olduğunu kaydeden Borrell, “İsim vermeyeceğim ancak bazı üye ülkeler ‘desteğimi artıracağım’ derken, bazıları ‘desteğimi iptal edebilirim’, bazıları da ‘iptal etmeyeceğim ama açıklama yapılana kadar yardım etmeyeceğim’ diyor. Ancak çoğunluğun Filistin halkını desteklemek için başka bir alternatif olmadığı gerçeğini anladığını düşünüyorum” dedi. Borrell, İsrail hükümetinin UNRWA’yı kapatmaya yönelik siyasi iradesini gizlemediğini hatırlatarak, suçlamaları kanıtlaması gereken tarafın İsrail olduğunu ancak şimdiye kadar iddialara ilişkin herhangi bir kanıt iletilmediğini söyledi.

Netanyahu kimseyi dinlemiyor

UNRWA’ya ilişkin karara varılmadan önce iddiaların kanıtlanması gerektiğini vurgulayan Borrell, “(İddialar) Belki doğrudur, belki değildir ancak makul gibi görünen bu iddiaya insanların körü körüne inanmak zorunda kalması hukukun temel ilkelerine aykırıdır. Ve bizler her zaman hukukun üstünlüğü hakkında vaaz veren tarafız. Umuyorum ki bunu söylediğim için antisemitizmle suçlanmayacağım” eleştirisinde bulundu. Borrell, Gazze’de her geçen gün artarak devam eden sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere çağrıda bulunarak, “Eğer çok fazla insanın öldürüldüğüne inanıyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini engellemek için (İsrail’e) daha az silah sağlamalısınız. Herkes Tel Aviv’e gidip yalvarıyor, ‘Bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin’ diye. Ama (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kimseyi dinlemiyor” dedi.

Bu İnsanları nereye tahliye edecekler?

İsrail’in Refah bölgesine saldırı planına ilişkin de konuşan Borrell, “İnsanlar tahliye edilecekmiş. Nereye, Ay’a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Uluslararası toplum bunun çok fazla insanın hayatını kaybedeceği bir katliam olacağına inanıyor. Belki de (İsrail’e yaptıkları) silah tedarikini düşünmeleri gerekiyordur. Ülkeler ‘Çok fazla insan öldürülüyor, lütfen insanlarla ilgilenin, lütfen bu kadar çok insan öldürmeyin’ demeye devam ediyor. ‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın” sözleriyle tepki gösterdi. Borrell, UNRWA’ya yönelik desteğin kesilmesinin risklerine ilişkin “UNRWA’ya verilen desteğin kesilmesi, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana verilen hayati hizmetlerin kesintiye uğraması ve Gazze’de daha büyük bir insani felaket anlamına gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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