Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması) Bir başka inancın Kutsal Kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı alçakça saldırıya bir tepki de New York'tan Bakan Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Herhangi bir dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirten Szijjarto, şunları kaydetti: "Hristiyan olarak, inançlı Katolik Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir inancının kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir ülke, NATO'ya katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin de desteğini kazanmak istiyorsa o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir." AA

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.