Macaristan uluslararası hukuku hiçe saymıştır

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan’a resmî ziyarette bulunan Netanyahu’nun Budapeşte’de Macar mevkidaşı Orban’la görüşmesine tepki gösterildi.

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Açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’yu kabul etmek, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar dahil olmak üzere halkımızın ve Filistinli sivillerin kanı pahasına uluslararası adaleti ve hukuku hafife almaktır” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü “soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak” politikalarını tırmandırdığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşmenin, Netanyahu ve hükümetini suç işlemeye, uluslararası adalet sürecini baltalamaya ve cezasızlık politikasını sürdürmeye teşvik ettiği belirtildi.

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Orban ve Netanyahu, UCM’yi hedef aldı

Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de görüşen Başbakan Viktor Orban ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) hedef aldı.

Orban, “UCM’nin siyasî bir mahkemeye ve siyasî enstrümana dönüştüğünü, İsrail’e yönelik verilen kararın da bunun en açık göstergesi olduğunu” ileri sürdü.

Netanyahu, da Macaristan’ın UCM’den ayrılma kararına değinerek, UCM’nin çürümüş bir yapı olduğunu, Budapeşte yönetiminin bu kararla antisemitizme karşı önemli bir adım attığını iddia etti.