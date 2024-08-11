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11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

Macron'a hatırlatma! ''Savaş değil soykırım''

11 Ağustos 2024, Pazar 10:40
Fransız muhalif milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’de savaş durmalı” mesajına “savaş değil soykırım” ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’de savaş durmalı. Herkes bunu duymalı. Bu, Gazzeliler, esirler ve şu anda tehlikede olan bölgenin istikrarı açısından hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’li, Mısırlı ve Katarlı arabulucuları desteklediğini ifade etti. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal, Macron’un paylaşımına tepki gösterdi. Piquemal, Gazze’de savaş olmadığını, “bir savaş suçlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun soykırım girişiminde bulunduğunu” savundu. LFI milletvekili Nathalie Oziol ise X hesabından, “İsrail hükümeti Gazze’de bir savaş değil, soykırım yapıyor. Netanyahu ve (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog’u ağırlamayı bırakın, silah göndermeyi durdurun ve İspanya, İrlanda ve Norveç’in de yaptığı gibi Filistin Devleti’ni tanıyın.” açıklamasını yaptı.

AA

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