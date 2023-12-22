Macron: Ateşkesten çalınan her gün, gelecekten çalınıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze’de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria’da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini belirtti.

Macron, Ürdün ziyareti kapsamında bölgede görev alan Fransız askerleriyle bir araya geldiği askeri üste yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Batı Şeria’daki durumu ele aldı. Bölgenin istikrarının tehdit altında olduğunu belirten Macron, “Gazze’de yaşanan insani dramı unutmuyorum” dedi. Macron, bir siyasi ufkun yeniden açılması için Gazze’de ateşkes konusunda çalışılması gerektiğini vurgulayarak, “Ateşkesten çalınan her gün, bölgenin geleceğinden tahsil edilen bir gün demek” ifadesini kullandı. Emmanuel Macron, “çalınan her masum hayatın, bugünün ve yarının fanatizmine bir bağış” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Batı Şeria’da barışı tehdit eden Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini vurgulayan Macron, ülkesinin bölgedeki çatışmanın daha fazla yayılmaması için çabaladığını söyledi. AA

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