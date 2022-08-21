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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Macron, Cezayir’i ziyaret edecek

21 Ağustos 2022, Pazar 13:35
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesini yakın zamanda ziyaret edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ziyaretin gündemini görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Macron’un Cezayir'in bazı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Tebbun’a taziyelerini ilettiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Macron’un yakın zamanda Cezayir’e yapacağı resmi ziyaretin gündeminin de iki Cumhurbaşkanı tarafından ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron’un Cezayir ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi verilmezken, AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, söz konusu ziyaret 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ikinci dönem Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Macron’u Cezayir’e davet etmişti.

Tebbun, egemenliğe saygıyı, ortak çıkarları ve iç işlerine karışmamayı Fransa ile sakin ilişkiler kurmanın temel belirleyicileri olarak ortaya koyuyor.

Gergin ilişkiler

Macron'un Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine bağlı çözülmeyen sorunların yanı sıra yakın zamanda Fransa'nın Cezayirlilere sağladığı vize kotasını kısıtlaması ile Cumhurbaşkanı Macron'un "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliği daha da artırdı.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosya üzerinde müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.

AA

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