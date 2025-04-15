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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Macron'dan Netanyahu'ya: Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli

15 Nisan 2025, Salı 16:34
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli." ifadesini kullandı.

Filistin'i tanıyabileceklerini duyuran Macron'a, Netanyahu'nun oğlu hakaret etti

 

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü aktardı.

 

Netanyahu'ya İsrail'in ve İsraillilerin güvenliğini desteklediklerini söylediğini belirten Macron, "Tıpkı rehinelerin tamamının serbest bırakılması gibi Hamas'ın silahsızlanması önemli bir öncelik." görüşünü paylaştı.

Macron, kendisine esirlerin serbest bırakılması için ateşkesin tek seçenek olduğunu söylediğini aktararak, insani yardım için Gazze Şeridi'ne tüm geçiş noktalarının açılmasının Gazzeli siviller için hayati önem taşıdığına işaret etti.

"El-Ariş'te, bu yardımın sınırın diğer tarafında engellendiğini gördüm. Yardım, en kısa zamanda sivillere ulaştırılmalı." ifadelerini kullanan Macron, Netanyahu'ya, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli." dediğini aktardı.

Macron, bölgede barışa acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İkili telefon görüşmesi, İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretinin ardından gerçekleşti.

Macron'dan Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

Yair Netanyahu, Macron'a hakaret etmişti

İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu, X hesabından, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Macron'a, "Canın cehenneme!" ifadeleriyle hakaret etmişti.

Yair, Fransa Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadelerine de yer vermişti.

Netanyahu, Macron'a "Canın cehenneme!" diyen oğlunu savunmuştu

Başbakan Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Yair Netanyahu'nun Macron'a hakaret etmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etse de oğlunun "ülkesinin geleceğini önemseyen gerçek bir siyonist" olduğunu belirtmişti.

AA

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