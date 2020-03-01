Macron'dan Rusya'ya: Saldırılara derhal son ver

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda İdlib'deki son durumu görüştü.

Macron, görüşmelerde bölgede devam eden insani durumdan endişe ettiğini kaydetti.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiğini ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, 2018'de İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında bölgede "düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması" konusunda Rusya ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

Macron, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak sorumluluklarını alması gerektiğini belirterek, bu ülkeye "Suriye'nin kuzeybatısında derhal saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuka ve sivil halkın korunmasına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Fransa'nın bölgede siyasi sürecin tekrar başlaması için gerilimin azalması konusunda katkıda bulunmaya hazır bulunduğunu dile getiren Macron, Avrupalı ortaklarıyla bölgede sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçeceklerini belirtti.

Macron, Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bu konuda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Macron, Türkiye'yi göç akışının yönetimi konusunda Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapmaya davet etti.