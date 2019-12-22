Macron: Sömürgecilik ağır bir hataydı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sömürgeciliğin “ağır bir hata” olduğunu söyleyerek tarihte bir sayfayı kapatma çağrısında bulundu.

Uzun yıllar Fransa’nın himayesi altında kalan Fildişi Sahili’ni ziyaret eden lider, burada yaptığı konuşmada kendi ülkesinin hegemonik olarak algılandığını, ülkesinin sömürgeciliğin tuzaklarına düşmesinin bir hata olduğunu söyledi. Afrika’nın nüfusu açısından genç bir kıta olduğunu belirten cumhurbaşkanı, “Ülkenizin üçte ikisi sömürgeciliğin ne olduğunu asla bilmedi” diye konuştu. Macron Afrikalı genç nesli, ülkesiyle yeni bir dostluk ilişkisi kurmaya davet etti. Macron’un seçim kampanyası boyunca Fransa’nın Cezayir’i kolonileştirmesinin insanlık suçu olduğunu söylemesi büyük tartışma oluşturmuştu. Fransız lider, 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında, Fransa’nın Cezayir’deki uygulamalarını barbarca olarak nitelemiş, “Özür dileyerek geçmişimizle yüzleşmek zorundayız” diye konuşmuştu. AA

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