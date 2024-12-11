Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, faşist aşırıcılıkla suçladığı bazı grupların ülkede "iç savaş" çıkartmaya çalıştığını söyledi.

Devlet kanalı VTV'ye gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Suriye'deki olaylara değinerek, şunları kaydetti:

"Suriye halkı için acı verici gelişmeler yaşandığını gözlemliyoruz. Görüyoruz ki bu faşist aşırıcılar, Venezuela'da da bir iç savaş çıkartmaya çalışıyor. İmparatorluk ve faşist sağcıların Venezuela'ya yönelik komplo girişimlerinin başarısız olduğunu düşünüyoruz. Dünyada ne zaman bir olay vuku bulsa bunun Venezuela'da da olmasını istiyorlar."

Venezuela'nın olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü olduğunu vurgulayan Maduro, ülkedeki halk ile ordu arasında güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu ifade etti.

Maduro, Arap ülkelerine barışa katkı sunacak, şiddet ve terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma yolları inşa etmeleri çağrısında bulundu.