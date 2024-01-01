"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

01 Ocak 2024, Pazartesi 01:27
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının bir kapsamlı soykırım savaşına maruz kaldığını belirterek, bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının önünü açacak bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesini istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, Fetih Hareketi’nin kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Abbas, "Direniş gösteren Filistin halkımız, bugün, Gazze Şeridi’nde, Batı Şeria’da ve Kudüs’te milli davamızın insani davamıza dönüştürülmesini amaçlayan, 1948’deki Nekbe’nin tekrarı niteliğinde kapsamlı bir soykırım savaşına maruz kalmaktadır." dedi.

İsrail’e seslenen Abbas, "Saldırganlığınız ve terörünüz arttıkça, halkımız topraklarına ve meşru ulusal haklarına sahip çıkma konusunda daha güçlü, daha azimli ve daha dirençli hale gelecektir." diye konuştu.

"Gazze Şeridi’nden ve Batı Şeria’dan yerinden edilmelere izin vermeyeceğiz"

Abbas, Filistin halkının topraklarında kalacağının altını çizerek, "Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinde, ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyi asla kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi’nin bölünmez bir bütün olduğuna vurgu yapan Abbas, İsrail’in Filistin halkına soykırım amaçladığı Gazze’ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını ve Gazze’ye insani yardım girişinin hızlandırılması talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı, "İşgal (İsrail) ordusunun ve yerleşimcilerin çılgınca savaşına maruz kalan Gazze Şeridi’nden ve Batı Şeria’dan yerinden edilmelere izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail’in Filistin ulusal projesi ile Kudüs ve mukaddesatını ortadan kaldırma, Filistin topraklarını bölme ve çalma planının işe yaramayacağını vurguladı.

Gazze’ye yönelik konuşan Abbas, "Bir karışını dahi bırakmayacağımız Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır. Gazze’ye yönelik sorumluluğumuzdan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Abbas, "Tek çözüm, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ile haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin topraklarının tamamındaki İsrail işgaline son verecek uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi yoluyla uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı siyasi çözüme yönelmektir." dedi.

Filistin’de Hamas, 2007’den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

ABD yönetimi, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’nin güvenlik kontrolünü" ele geçirmek istiyor.

Başta Yasir Arafat olmak üzere 1 Ocak 1965’te birçok Filistinli lider tarafından kurulan Fetih Hareketi, bu tarihi, İsrail işgaline karşı Filistin devriminin başladığı gün olarak değerlendiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    Herkes hukuka uymak zorunda

    Kurallara uyulmadı

    Yeni yılda insanlık kazansın

    İsrail, Gazze'deki 5 tugayını geri çekiyor

    4 milyon dolar alacaklardı

    Kumarı oynatan kazanır, peki ya teşvik eden?

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür bulunmadı

    Yoksulluk sınırı 47 bini geçti

    Vergi ve harçlara yüzde 58.46 zam

    Gazze'de 65 bin konut tamamen yıkıldı

    BM: Gazze yiyecek temin etme konusunda çaresiz

    Seçim süreci başlıyor

    8 yaşındaki ikiz kardeşler de İsrail tarafından ''doğum günlerinde'' katledildi

    Son 24 saatte 150 Filistinli daha şehit edildi

    Sayaçların tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi

    Yoksulluk sınırı 47 bin TL’yi aştı

    BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurallara uyulmadı
    Genel

    4 milyon dolar alacaklardı
    Genel

    Herkes hukuka uymak zorunda
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir yıla girerken
    Osman ZENGİN

    Bugün, milâdî senenin ilk günü
    Ali FERŞADOĞLU

    Said Nursi’nin eserleri okunmadan gerçek “siyaset bilimci” olunamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahmet Tevfik İleri
    Rukiye Anar

    Mümin ile Müslüman arasındaki fark
    Yeni Asya'dan Size

    2023’te Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.