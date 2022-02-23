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24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Malcolm X’e ortak anma

23 Şubat 2022, Çarşamba 21:41
ABD’de sivil haklar mücadelesinin önemli ismi Müslüman aktivist Malcolm X vefatının 57’nci yılında anılıyor.

Müslüman Malcolm X’i hatırlarken
En değerli hediyesi iman dersiydi
Malcolm X’den mesajlar

 

ABD’de sivil haklar alanında verdiği mücadeleyle ırkçılık karşıtlığının sembol isimleri arasında yer alan Müslüman aktivist El Hac Malik el Shabazz (Malcolm X) için, vefatının 57’nci yılında New York’ta vurulduğu konferans salonunda anma töreni düzenlendi. Müslüman kimliği ve mücadeleci kişiliğiyle ABD’de ırkçılığa karşı hayatını adayan Malcolm X, 57 yıl önce konferans verirken öldürüldüğü Audubon Ballroom Konferans Salonu’nda, yakın akrabaları ve çoğunluğu New York’taki siyahî Müslümanlardan oluşan topluluk tarafından anıldı.

Siyahî liderin kızı İlyasah Shabazz, Felsefe Profesörü Cornell West ve Keyon Harrold’un ana konuşmacı olarak davet edildiği geceye, Müslüman, Hıristiyan ve geleneksel Afrika inanışlarına sahip farklı gruplar iştirak ederken, bazı sanatçılar hazırladıkları performanslarla geceye renk kattı. Malcolm X ve eşi Betty Shabazz’ın adı verilen salonda kızları İlyasah Shabaz, babasının konuşma yaparken vurulduğu kürsüden katılımcılara hitap ederek, cinayetin işlendiği 21 Şubat 1965’te yaşananları anlattı.   

Tarihe silinmez bir iz bıraktı

Shabazz, “Bugün Malcolm X ve Betty Shabazz’ı anarak Allah’a, yaratıcıya onlar için hep beraber duâ edebildiğimiz için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. “Mirası Yaşamak” sloganının kullanıldığı anma programında Prof. Cornell West’in, Malcolm X’in hayatının Amerika kıt’asındaki 400 yıllık tarihe silinmez bir iz bıraktığını vurguladığı duygulu konuşması sık sık alkışlarla kesildi. West, Malcolm X ve eşinin sadece ABD’de değil dünyadaki bütün siyahî halklar arasında da özel bir yerinin olduğunu belirterek, “Şunu netleştirelim; Biz Malcolm’un ve Betty’nin bıraktığı mirası asla unutmayacağız.” dedi.

Gece, Yaqeen İslâmî Araştırmalar Enstitüsü Başkanı İmam Omar Suleiman’ın okuduğu Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve duâ ile son buldu. Malcolm X, ülkede siyahlara yönelik ırkçı politikalara karşı adalet ve hürriyet arayışı hareketlerinin en üst noktaya çıktığı İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan tarihine damga vurmuş isimlerin başında geliyor. Müslüman kimliği ve karizmatik kişiliğiyle, o yıllarda İslâm dünyası halkları için de bir kahraman olarak öne çıkan Malcolm X, hürriyet, eşitlik ve adalet için verdiği mücadeleyle hâlâ simge isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

AA

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