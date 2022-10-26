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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Malezya'da ''Mossad'' operasyonu: 13 kişi yargılanıyor

26 Ekim 2022, Çarşamba 14:45
Malezya'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı iddia edilen ve ay başında gözaltına alınan 2 kişinin daha Filistinli yazılımcıyı kaçırmakla suçlanmasının ardından davada yargılananların sayısı 13'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlerde, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Filistinli yazılımcının kaçırılmasıyla bağlantılı gözaltına alınanlardan ikisinin daha adam kaçırmak suçundan yargılanmaya başladığı kaydedildi.

Malezya Polisi, 29 Eylül-4 Ekim arasında Kuala Lumpur, Selangor ve Melaka eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Biri kadın 11 zanlı hakkındaki dava Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

İki kişinin daha adam kaçırmakla suçlanmasının ardından gözaltına alınan 18 kişiden 13'ünün yargılanma süreci başlamış oldu.

Olay

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinlilerin aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, bu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda ölmüştü.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.

AA

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