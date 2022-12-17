Malezya'da toprak kaymasında 23 kişi öldü, 10 kişiden haber alınamıyor

Malezya'da bir kamp alanında dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, 10 kişiden hala haber alınamıyor.

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında toprak kayması meydana geldiğini açıkladı.

Toprak kaymasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, aralarında bir anne ile bebeğinin de olduğu 7 cesede daha ulaşıldığını söyleyen yetkililer, ölü sayısının 23'e yükseldiğini ifade etti.

Yetkililer, haber alınamayan 10 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Selangorlu yetkililer, ölenlerin 6'sının çocuk olduğunu ifade etti.

Bu arada, kamp alanının ruhsatsız olarak çalıştırıldığı öğrenildi.