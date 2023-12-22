Malezya’dan örnek tavır

Malezya Çarşamba günü, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki “temel insani ilkeleri” gözardı ettiğini kaydettiği askeri eylemlerine yanıt olarak İsrail bandıralı yük gemilerinin Malezya limanlarına demirlemesini yasakladığını açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim yaptığı açıklamada, İsrail’e giden gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesi yapmasının da yasaklandığını bildirdi. İbrahim, kararın derhal yürürlüğe girdiğini de kaydetti. Malezya Başbakanı, İsrail’in en büyük deniz taşımacılığı firması ZIM’iyse özellikle öne çıkardı. Malezya kabinesi, İsrail firması ZIM’in gemilerinin Malezya limanlarına demirlemesi için 2002 yılında onay vermişti. Ancak Çarşamba günkü açıklamada bu onayın geri alındığı belirtildi. Enver İbrahim, “Malezya hükümeti, merkezi İsrail’de bulunan deniz taşımacılığı şirketi ZIM’in Malezya’nın herhangi bir limanına demirlemesini engelleme ve yasaklama kararı aldı” dedi. İbrahim, açıklamasında, “Bu yaptırımlar, İsrail’in temel insani ilkeleri çiğneyen ve Filistinliler’e karşı sürdürdüğü katliam ve acımasız eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır” ifadesini kullandı. AA

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