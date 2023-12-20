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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Malezya, limanlarını İsrail gemilerine kapattı

20 Aralık 2023, Çarşamba 21:43
Gazze’deki katliamlara ‘sessiz kalmak’la eleştirilen İslam Dünyası’ndan İsrail’e ilk yaptırım 75 gün sonra geldi.

Malezya, İsrail bandıralı kargo gemilerinin limanlarına yanaşmasını, ‘İsrail’in Gazze’de temel insani ilkeleri dikkate almadığı’ gerekçesiyle yasakladı.

Malezya ayrıca İsrail bayraklı gemilerin ülkeye yanaşmasına izin verilmeyeceğini, İsrail’e giden herhangi bir geminin de Malezya limanlarında kargo yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim “Malezya hükümeti, İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM’in herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını engellemeye ve izin vermemeye karar verdi” dedi. Karar’ın haberine göre Enver İbrahim, İsrail bandıralı gemilere yönelik alınan kararların Malezya ticaretine olumsuz bir etkisinin olmayacağının da altını çizdi.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    21.12.2023 00:22:03

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN  EYYYY AB, BM, NATO, ABD,  ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, İspanya, Belçıka, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM ve İNSANLIK, Malezya vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoook  GEÇ kaldınız bile! 👏👏👏😭😡😤🙌🌷🤲🌷🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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