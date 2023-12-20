Malezya, limanlarını İsrail gemilerine kapattı

Gazze’deki katliamlara ‘sessiz kalmak’la eleştirilen İslam Dünyası’ndan İsrail’e ilk yaptırım 75 gün sonra geldi.

Malezya, İsrail bandıralı kargo gemilerinin limanlarına yanaşmasını, ‘İsrail’in Gazze’de temel insani ilkeleri dikkate almadığı’ gerekçesiyle yasakladı. Malezya ayrıca İsrail bayraklı gemilerin ülkeye yanaşmasına izin verilmeyeceğini, İsrail’e giden herhangi bir geminin de Malezya limanlarında kargo yüklemesinin yasaklandığını duyurdu. Malezya Başbakanı Enver İbrahim “Malezya hükümeti, İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM’in herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını engellemeye ve izin vermemeye karar verdi” dedi. Karar’ın haberine göre Enver İbrahim, İsrail bandıralı gemilere yönelik alınan kararların Malezya ticaretine olumsuz bir etkisinin olmayacağının da altını çizdi. Haber Merkezi

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