Malezya yabancı işçi arıyor

Malezya’nın, COVID-19 salgını sonrası ortaya çıkan iş gücü ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 1 milyon yabancı işçiye ihtiyacı olduğu bildirildi.

Malaymail’in haberine göre, İstihdam Büroları Derneği (Papa), ülkedeki istihdam verilerine ilişkin rapor yayımladı. Dernek Başkanı Datuk Foo Yong Hooi, Malezya’da çeşitli sektörlerdeki iş gücü ihtiyacının kritik seviyelerde olduğuna işaret ederek ülkenin yaklaşık 1 milyon yabancı işçiye gereksinim duyduğunu kaydetti. İnşaat, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinin, iş gücü ihtiyacı olan alanların başında geldiğini aktaran Foo, 2020’de yaklaşık 2,2 milyon olan kayıtlı yabancı işçi sayısının, COVID-19 nedeniyle yaklaşık 900 bine düştüğünü bildirdi. Foo, inşaat sektörünün yaklaşık 300 bin, tarım sektörünün 230 bin, üretim sektörünün 100 ila 200 bin iş gücü ihtiyacının bulunduğu ifade etti. AA

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