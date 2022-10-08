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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Maliyetler karşılanamıyor: Belçika'da enerji krizi nedeniyle bazı fırınlar kapanıyor

08 Ekim 2022, Cumartesi 20:56
Belçika’da son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatları fırınları zor durumda bırakırken, bazı işletmeler de bu zor şartlar altında maliyetlerini karşılayamadıkları için kapanmak zorunda kalıyor. Gıda sektöründe yer alan fırınlar enerji yoğun sektörler arasında yer alıyor.

Çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların uzun saatler durmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor. Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan yüksek gaz ve elektrik tüketimi anlamını taşıyor. Aynı zamanda fırınların soğutucularını 24 saat boyunca çalıştırmaları, aydınlatma sitemlerini de günün büyük kısmında açık tutmaları gerekiyor. Bu nedenle fırınların faaliyetinde enerji fiyatları en önemli gider kalemleri arasında yer alıyor.

Krizin etkisiyle yükselen fiyatlar

Avrupa’da yaşanan enerji krizi Belçika’yı da önemli ölçüde etkiliyor. Belçika genelinde fırıncılar da hızla artan enerji faturalarının baş edilemez bir hal almasından şikayet ediyor. Yaklaşık 8 kat artan doğal gaz fiyatları nedeniyle son dönemde Belçika genelinde pek çok fırının kapanması dikkati çekiyor.

Kapanan Belçikalı fırınlar

En son Valonya’da yer alan ve 19 yıldır faaliyet gösteren Dumont fırını da artan enerji maliyetleri yüzünden kapandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fırın, 2021 yılı başında aylık enerji faturasının 1342 euro olduğunu, faturanın 2022 başında 1860 euroya çıktığı belirtildi. Enerji tedarikçisi firmanın eylül ayında fırının aylık faturasını 11 bin 836 euroya yükselttiğine işaret eden Dupont fırını, başka seçenekleri kalmadığı için kapandıklarını bildirdi.

AA

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