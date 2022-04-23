Mariupol yakınlarında toplu mezar iddiası

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies, Ukrayna’nın Mariupol kenti yakınlarındaki Manhuş köyünde bir toplu mezar tespit ettiğini duyurdu.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol’da yaptığı “katliamları ve askeri suçları örtbas etmek için” söz konusu toplu mezarlara 9 bine yakın ceset gömmüş olabileceğini ifade ederek, yaşananları “yeni bir Babi Yar” olarak nitelendirdi. Rusya ise, Manhuş köyünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen toplu mezarlara dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.