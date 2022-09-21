Marmaris'teki yangın devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yalancıboğaz Adaağzı mevkisindeki orman yangınına bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki M.Y'nin arı kovanları önündeki közün sebep olduğu bildirildi.

Açıklamada, ormana bitişik arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş közlerinin olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği kaydedildi. Kovanların kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli M.Y'nin ifadesinde ise arı kovanlarına 10 metre mesafede başlayan yangının rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, ateşi kendisinin yakmadığını beyan ettiği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü, şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

MSB'den yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.

OGM, yangına ilişkin son durumu paylaştı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), Twitter hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangının son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Ormana düşen ateşin yüreklere de düştüğü ifade edilen paylaşımda, "Yeşil Vatanımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, yangına 714 personel, 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz ve 5 iş makinesi ile müdahale edildiği belirtildi.