Masum insanlar ölüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İsrail-Filistin konulu oturumda konuştu. AB’nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayan Borrell, “Soruna dengeli bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şu anda en önemli şey daha fazla insanın ölmesini önlemek ve bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaktır. Ne yazık ki; İsrail Başbakanı böyle bir politikaya karşı olduğunu söyledi. Hiçbir zaman bir Filistin devletinin var olmayacağının garantisi kendisidir” diye konuştu.

Borrell, milletvekillerine şöyle seslendi: “Şimdi bunun (iki devletli çözüm) için çalışmanın mümkün olup olmadığı AB’nin şu anda ve gelecekte en büyük taahhüdü olacaktır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olan yerleşimlerin daha da genişletilmesine karşı kararlı şekilde sesimizi yükseltmeliyiz. Sadece Gazze’de değil, işgal altındaki Filistin topraklarında da şiddeti durdurmaya çalışmalıyız.” Borrell, “İsrail’in uluslararası hukuka saygı gösterip göstermediğini kendimize sormalıyız. Bu hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Bu soruya (AB içinde) oy birliği olmadığı için ben cevap vermeyeceğim. Ancak şahsen bu hakkın da sınırları olduğuna inanıyorum. Bunun ahlaki açıdan haklı olmadığına inanıyorum. Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez” ifadelerini kullandı. AA

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