Matera Bildirisi kabul edildi: ''Gıda güvensizliğinden derin endişe duyuyoruz''

İtalya’nın tarihi Matera kentinde yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gıda güvenliği, beslenme ve gıda sistemleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında acil eylem çağrısı yapan "Matera Bildirisi" kabul edildi.

G20 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları ile Birleşmiş Milletler’in ilgili ajanslarının, pandeminin insan hayatı ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve daha iyisi için uluslararası çabaların güçlendirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla Matera'da bir araya geldiği belirtildi.

"Dünyadaki gıda güvensizliğinden derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan bildiride, küresel boyutta açlıktan etkilenen insan sayısının 2014’ten bu yana arttığına dikkat çekildi ve dünyanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde yer alan yetersiz beslenmeyi sonlandırma yönünde ilerlemediği kaydedildi.

Bildiride, mevcut eğilimlerle açlıktan etkilenen insan sayısının 2030’a kadar 840 milyonu aşacağına dikkat çekildi.

Fakirliğin azaltılmasının, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleriyle açlığın sona erdirilmesinin, sosyal uyumun gelişmesinde, sosyoekonomik eşitsizliklerin azaltılmasında, insan sermayesini geliştirmede, gençliği güçlendirmede, kapsayıcı ekonomik büyümeyi geliştirmede ve sürdürülebilir kalkınmada kilit role sahip olduğu belirtilen bildiride, ülkeler için bazı tavsiyeler sıralandı.

Buna göre Matera Bildirisi'nde, kentsel ve kırsal kesimde kadınları ve gençleri güçlendirmek için etkili yöntemlerin yürürlüğe konulması; sosyal koruma önlemlerinin geliştirilmesi; gıda güvenliği, beslenme ve sürdürülebilir gıda sistemleri ve bölgesel kalkınma için aracı yatırımların çoğaltılması; tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine uyarlanmasının hızlandırılması; bilim temelli bütüncül "Tek Sağlık" yaklaşımının geliştirilmesi tavsiyeleri yer aldı..

Bildiride ayrıca, G20 ülkelerinin, bu çağrılarını küresel bir harekete dönüştürmeye yönelik ortak çabalarını güçlendirme hususunda da kararlı oldukları ifade edildi.