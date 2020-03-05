Medya nefret yaymasın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kamuoyunda oluşturulan havanın ve sosyal medyada yayılan nefret konusunda uyarıda bulundu.

Almanya’nın Hanau şehrinde 19 Şubat’ta düzenlenen ırkçı saldırıda vefat eden aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 10 kişi için bir anma töreni düzenlendi. DW’nin haberine göre törene, aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi ile yaklaşık 700 dâvetli katıldı. Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, Hanau’da düzenlenen ırkçı saldırıyı “Toplumsal barışa yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi. Saldırıda ölen Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Mercedes Kierpacz’ın isimlerini sayan Steinmeier, “Bu terörist eylem, dehşet veren vahşi şiddet hepimizi sarstı” dedi.

“Her insanın barış içinde yaşaması gerekiyor”

Topluma demokrasiyi savunma çağrısında bulunan Steinmeier, Almanya’da yaşayan insanların güvende olması için devlettin de daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, “Bizimle birlikte bu ülkede yaşayan her insanın, güvenlik ve barış içinde yaşaması gerekiyor. Bu hakkı korumak devletimizin yükümlülüğü” şeklinde konuştu. Bu ırkçı saldırının “tesadüfen” gerçekleşmediğine dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, bu saldırının “evveliyatı” olduğunu söyledi. “Bunun evveliyatı göç geçmişi olan insanlara, Müslümanlara ve sözde yabancılara yönelik dışlanma ve ayrımcılık” diyen Steinmeier, kamuoyunda oluşturulan havanın ve sosyal medyada yayılan nefret konusunda uyarıda bulundu. Nefret ve tahrikler ile mücadele edeceklerini belirten Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Almanya’daki göçmen kökenlilerin “Korku içinde yaşamaması” için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.