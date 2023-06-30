Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle 112 kişi öldü

Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları hızla artıyor. En çok kaybın yaşandığı eyaletlerden Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak öldüğü bildirildi. Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) 20 Haziran'daki açıklamasında, ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı. AA

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