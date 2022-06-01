Meksika’da elektronik sigara satışı yasaklandı

01 Haziran 2022, Çarşamba 19:51
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) ülke genelinde elektronik sigara satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Meksika Tütün Kontrolü Genel Yasası’nda yapılan değişikliğe göre, ülke genelinde yeni nesil tütün ürünleri olan elektronik sigaraların dağıtımı ve pazarlanması yasaklandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yeni nesil tütün ürünlerinin, sigaradan daha az zararlı olduğu iddiaları ile tüketiminin teşvik edildiğini söyledi. Lopez Gatell, tütün şirketlerinin genellikle bu tarz ürünlerle gençleri hedef aldığını belirtti.
Haber Merkezi
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